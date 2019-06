Conducteur mishandeld door dronken man: rake klappen gekregen

De agressie tegen conducteurs daalt de afgelopen jaren. In 2018 waren er 27 procent minder incidenten vergeleken 2017. "We treden er ook hard tegen op", zegt een woordvoerder van de NS. "Maar helaas gaat het zo nu en dan nog mis, zoals vanavond. Elk incident is er één te veel."

Agressief

De betreffende conducteur was aan het werk in de trein tussen Dieren en Zutphen toen hij rond 18.40 uur werd gewaarschuwd door een reiziger dat er een dronken man in de trein zat die met bier aan het gooien was. "Toen de conducteur bij de man kwam, werd hij agressief. De conducteur heeft een paar rake klappen gekregen."

Op het station Dieren is de man meteen gearresteerd. "Een ambulance stond klaar om de conducteur te behandelen. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Naar omstandigheden gaat het goed met hem."

Door het incident liep de trein flinke vertraging op.