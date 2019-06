Warmste juni ooit gemeten: 'Bijzonder dat maandrecord sneuvelt'

"Dagrecords sneuvelen regelmatig, maar een nieuw maandrecord is best uitzonderlijk", zegt weerman Maurice Middendorp. Sinds 2000 is dat negen keer gebeurd.

"We hebben nu 13 maanden op rij gehad die gemiddeld te warm waren. Juni is de grote uitschieter. Dat komt vooral omdat het de afgelopen weken heel erg warm was. het was gemiddeld 2,5 graad warmer dan normaal."

Ook de natste maand

De maand juni is in meerdere opzichten bijzonder. "De maand staat ook in de top 10 zonnigste maanden en de top 10 natste maanden", weet Middendorp.

Volgens Middendorp is dit een bewijs dat de extremen steeds extremer worden. "Meer zonneschijn, meer extreme buien. Het valt alelmaal binnen de trend van klimaatverandering."