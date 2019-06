Escalatie na reanimatie in kroeg, man overlijdt

De bedrijfsleider van Brasserij de Berg is nog altijd erg ontdaan en geschrokken van de gebeurtenis. De man wil liever niet met zijn naam worden genoemd.

"Het is vreselijk verdrietig als dit in je zaak gebeurt. Ik kende de overleden man niet. De man kwam uit Fijnaart, dat ligt hier ver vandaan. Maar het is een grote schok. We hebben meteen de zaak gesloten. Vandaag zijn we weer open, maar het is anders dan normaal."

Emoties liepen hoog op

Het 64-jarige slachtoffer werd gisteravond rond 19 uur op het toilet niet goed, vervolgt de bedrijfsleider. "Zijn vrienden schoten hem meteen te hulp en we hebben 112 meteen gebeld. Toen de politie arriveerde en vroeg of de mannen ruimte wilden maken, liepen de emoties bij de twee vrienden hoog op en werden ze agressief naar de agenten."

Volgens de politie beledigden en bedreigden de twee mannen de aanwezige hulpverleners. Agenten moesten pepperspray en hun wapenstok gebruiken om de mannen aan te kunnen houden. Een van de twee verwondde zichzelf toen hij met zijn hand door een ruit sloeg en daarbij een snijwond opliep.

"Daardoor werd de situatie nog heftiger; op de grond lag een dode man en een andere man had een slagaderlijke bloeding omdat hij met zijn hand door een ruit had geslagen."