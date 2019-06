Zeevonk en lichtende wolken leveren prachtige beelden op

Zeevonk is eigenlijk niets meer dan een algensoort dat licht geeft. Vaak is dat een blauwe kleur, maar het kan ook rood of groen zijn. Volgens Buienradar is het een 'natuurlijke lichtshow'. "Het komt vaak voor in zwoele zomernachten", zegt weerman Maurice Middendorp. "Maar 100 procent zekerheid dat je het ziet, heb je nooit."

Beweging

De alg geeft licht zodra het in beweging komt, als je bijvoorbeeld door het water loopt. Maar een gewone golf kan ook al genoeg zijn. Een chemische reactie ontstaat dan doordat de alg in contact komt met zuurstof. Dat zorgt voor het licht. In principe kan de alg geen kwaad en kan je er zelfs door rennen of peddelen, tenzij er te veel van is.