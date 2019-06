'Tusk wil Timmermans voordragen als opvolger Juncker'

Behalve Timmermans zijn ook christendemocraat Manfred Weber uit Duisland en de liberale Margrethe Vestager uit Denemarken in de race om voorzitter te worden en Jean-Claude Juncker op te volgen. Weber wil zijn kandidatuur volgens diverse media terugtrekken als voorwaarde om voorzitter van het Europees Parlement te worden.

Verdeling topfuncties

Vanavond wordt gesproken over de verdeling van een aantal topfuncties in de Europese Unie. De voorzitter van de Europese Commissie is de belangrijkste. Maar ook wordt nog gesproken over de voorzitter van de Europese Raad, het Europees Parlement, de nieuwe Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid en de nieuwe baas van de Europese Centrale Bank.