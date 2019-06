Uur van de waarheid nadert voor Willem Holleeder

Drugs- en vastgoedhandelaar Kees Houtman werd op 2 november 2005 bij zijn villa in Amsterdam-Osdorp doodgeschoten door Jesse R. en Peter la S. In het liquidatieproces Passage kreeg R. voor onder meer deze moord levenslang. La S. kreeg acht jaar. Hij was kroongetuige in Passage en kreeg strafvermindering. Ook in de zaak-Holleeder heeft hij verklaringen afgelegd.

Berucht

John Mieremet vormde jarenlang een berucht duo met Sam Klepper (geliquideerd in oktober 2000). Mieremet werd door een onbekend gebleven schutter vermoord in de Thaise badplaats Pattaya.

Vastgoedmagnaat Willem Endstra deed volop zaken met criminelen. Endstra werd op 17 mei 2004 bij zijn kantoor in Amsterdam-Zuid doodgeschoten. Een zakenpartner raakte gewond. Holleeder had jaren een nauwe band met Endstra. De vermoedelijke schutter is overleden, tegen de rest van de dadergroep loopt de zaak nog.