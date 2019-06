Fidget Spinners massaal op Marktplaats na weggeefactie

Soms worden ze voor een euro per stuk aangeboden, soms voor minder. Een enkele keer probeert iemand er zelfs meer geld uit te halen door ze voor twee euro te koop aan te bieden.

De teksten bij de advertenties zijn allemaal ronkend: 'Mooie verzameling spinners. Allemaal eigen kleur en uniek design. Nieuw en nog in hun doosjes', of: 'Sommige zijn van metaal en sommige zijn glow in the dark. Per stuk 1 euro, bij meerdere krijg je korting'.

300 stuks

Rik was er gisteren als de kippen bij om zijn slag te slaan, vertelt hij aan RTL Nieuws. Samen met zijn moeder en zus kreeg hij in totaal 300 stuks mee. Een deel daarvan wordt uitgedeeld aan vrienden, maar een groot deel gaat in de verkoop op Marktplaats. "Misschien lukt het, maar misschien ook niet. Ze zijn natuurlijk niet meer zo populair. Maar ik probeer het gewoon en anders geef ik ze aan mijn zusje."