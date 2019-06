Politie: stop met bedreigen failliete rijschoolhouder Zoetermeer

Spanje

Aalbregt zelf zei eerder deze week dat zijn personeel is bedreigd en hij zelfs kogels in de brievenbus heeft gevonden. Hij zit nu met zijn vrouw en kinderen in Spanje, waar hij zegt een leven te willen opbouwen. Hij zegt zich te schamen voor de kwestie.

Honderden gedupeerden meldden zich bij de politie. Zij claimen nog geld van Aalbregt te krijgen. De politie is samen met het Openbaar Ministerie aan het onderzoeken of hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbaar handelen.