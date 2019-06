Buitenlandse media: 'Oranje is in rap tempo een van 's werelds beste teams geworden'

De Belgen van Het Laatste Nieuws besteden ook aandacht aan sterspeler Lieke Martens, die in 2011 bij Standard Luik speelde. Dat was haar eerste buitenlandse avontuur. Dat ze nu zo ver zou komen, had niemand bij haar oude club ooit gedacht. "Toen was Lieke heel bedeesd", zegt Ingrid Vanherle, destijds assistente bij het damesteam.

Volgens haar was ze mentaal heel broos. Dat is nu volledig veranderd, schrijft de krant. Ze is de 'perfecte ambassadrice' voor het vrouwenvoetbal geworden.