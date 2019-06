Gedupeerden van spoorloze rijschoolbaas zijn woest: 'Ik krijg nog 13.000 euro van hem'

Woest. Dat is de 17-jarige Linsday uit Voorburg. Van haar ouders had ze als examencadeau een speciaal rijbewijspakket gekregen ter waarde van 1800 euro, zodat ze onbeperkt kon lessen bij Aalbregt rijschool in Zoetermeer.

"En nu is die eikel vertrokken met mijn geld en heb ik geen rijbewijs", zegt Lindsay tegen RTL Nieuws. Woensdag kreeg ze opeens een appje met het nieuws, via haar rij-instructeur Habib. "De rijschool is failliet", stond er.

"De oorzaak werd niet vermeld. Ik schrok me wild en heb meteen mijn moeder gebeld."

Duizenden gedupeerden

Door het faillissement van de rijschool zijn zo'n 4.000 leerlingen gedupeerd. Op een speciale Facebookpagina stromen verhalen van slachtoffers binnen. Ook is er een petitie gestart.

Zo'n tachtig instructeurs zijn pats boem hun werk kwijt. Onder wie Habib. "Ik werkte als zzp'er voor hem en krijg nog 13.000 euro." Habib vervolgt: "Ik weet zeker dat het verhaal van Aalbregt, over dat hij bedreigd wordt en daarom is gevlucht, niet klopt. Zijn vlucht heeft hij tot in de puntjes voorbereid en hij heeft ons met de ellende laten zitten."