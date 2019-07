Fietsers let op: vanaf nu is appen op de fiets strafbaar

Het had een flinke aanloop en er is het nodige over gezegd en geschreven, maar vandaag is het zover. Fietsers die al append of bellend worden betrapt door de politie, kunnen een bekeuring krijgen. En die is niet misselijk met 95 euro.

Het was al langer verboden om je smartphone te gebruiken in de auto en andere gemotoriseerde voertuigen. Vanaf vandaag is dat uitgebreid naar alle voertuigen. Ook trambestuurders en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen mogen hun telefoon niet meer actief gebruiken. Maar vooral voor fietsers kan de impact groot zijn. Muziek luisteren mag wel en je mag de telefoon ook gebruiken als die in een houdertje aan je fiets zit. Op de fiets bellen, appen of navigeren is verboden. Als je stilstaat, mag het natuurlijk wel. Extra opletten Hoewel de politie geen extra controles gaat uitvoeren zoals dat gebeurt bij fietsen zonder licht, zal de komende tijd wel beter worden opgelet tijdens de surveillances, zegt een woordvoerder. "En mogelijk komen er toch een paar gerichte acties." Lees ook: Verkeersdeskundigen waarschuwen: 'Zorg dat appverbod niet zinloos wordt' De grote vraag is hoeveel bekeuringen er na een aantal maanden zullen zijn uitgeschreven. Verkeersdeskundigen en de Vereniging Verkeersslachtoffers vrezen dat handhaven zonder gerichte controles niet voldoende is. Het zou een papieren tijger kunnen worden: het ziet er gevaarlijk uit, maar het doet niks. "Als je nooit de politie aan je fiets krijgt, dan kun je toch gewoon doorgaan", zei Nelly Vollebregt, voorzitter van de Vereniging Verkeersslachtoffers, eerder tegen RTL Nieuws. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen: "Een verbod heeft alleen zin als je het gevoel hebt dat je op elk moment betrapt kan worden." Boete voor appen op fiets: 'Oei, dat is wel heel veel' Bekijk deze video op RTL XL Gisteren mocht het nog, vandaag niet meer. De politie verzekert nu dat er wel degelijk extra op gelet gaat worden. "We doen dit niet om geld binnen te halen voor de schatkist, maar om de verkeersveiligheid te verbeteren", zegt een politiewoordvoerder. Dat is hoognodig, vindt de politie die wijst op de stijging van het aantal verkeersdoden. Vorig jaar zijn in Nederland 678 mensen overleden door verkeersongevallen. Dat zijn er 65 meer dan in het jaar ervoor, de grootste toename sinds 1989. Ongeveer een derde van de slachtoffers zat op de fiets. 'Laat je telefoon lekker zitten' Het appverbod gaat gepaard met de campagne 'laat je telefoon lekker zitten' die vrijdag werd afgetrapt. "Als je in beweging bent in je tas laten of in je broekzak", zei minister Cora van Nieuwenhuizen bij de lancering. "Ik zag laatst een moeder op de fiets uitgebreid appen, met een kind voorop en een kind achterop. Totaal onverantwoord." Appen op de fiets verboden, maar wat als je stilstaat? Bekijk deze video op RTL XL De verleiding is groot: even een appje sturen of een nieuw nummer opzetten als je aan het fietsen bent. Vanaf 1 juli 2019 mag het niet meer. Maar hoe zit het met navigatie gebruiken en muziek luisteren? Wat de gevolgen kunnen zijn, heeft Jasmijn van Dijk ondervonden. Ze zat op de fiets en zag twee jongens in tegengestelde richting op haar af komen. Ze waren allebei met hun telefoon bezig. "Ik voelde al aan dat het niet goed ging. Ik belde en belde, riep zelfs, maar ze waren zo bezig met hun telefoons. We botsen. Ik viel over mijn stuur en kwam tussen de fietsen van de jongens terecht. Hard op de keien." Pijn Haar broek was kapot, haar elleboog zat onder het bloed en er zat een diepe snee in haar knie. Haar zenuwen bleken beschadigd. "Ik loop nog steeds met pijn. Ik hoop heel erg dat dit appverbod iets zal veranderen, dat mensen leren dat je je telefoon niet op de fiets moet gebruiken." Lees ook: Cor botste met appende fietser: 'Nog elke dag voel ik de gevolgen'