Thijs rookte een joint en stapte de auto in: 'Ik dacht dat het wel kon'

De 22-jarige Thijs werd gepakt met wiet op achter het stuur. De impact was groot: hij raakte zijn rijbewijs kwijt. In twee jaar tijd zijn ruim 5000 mensen gepakt omdat zij drugs of alcohol hadden gebruikt in het verkeer. De speekseltest werd twee jaar geleden ingevoerd en sindsdien is het voor de politie makkelijker om automobilisten te controleren op drugsgebruik. Ook Thijs moest zo’n speekseltest doen. Bij zo’n test wordt een wattenstaafje, nadat die in de mond van de bestuurder is gehouden, in een apparaatje gestopt dat elke politieauto bij zich heeft. Bij een positieve uitslag mag de bestuurder direct mee naar het politiebureau en krijgt die een rijontzegging voor 24 uur. Meer lezen? Link in bio. #speekseltest #drugs #alcohol #auto #verkeer