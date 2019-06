Met z'n allen aan de barbecue – waarom doen we dat zo graag?

Drie jaar geleden stopte hij als bestuurslid. Maar de passie verdween nooit. "Het is het fikkie stoken. Het kind in je komt weer naar boven, dat speelt wel een rol. Ik ga niet roepen dat het een typisch mannending is, want ik weet dat er ook genoeg vrouwen van houden. Maar ik weet wel dat mannen het leuk vinden om naast de grill te staan, flesje bier in de hand, in de worst en speklap prikken."

Populairder

Jord Althuizen is het met hem eens. Hij mocht zich in 2014 barbecue-wereldkampioen noemen. In de zomer gaat hij van evenement naar evenement om voor honderden, soms duizenden mensen te koken. Vandaag staat hij in Nijmegen, waar hij voor 40.000 mensen barbecuet. "Het leeft, elk jaar wordt het populairder."