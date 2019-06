Artsen: overheid moet meer doen tegen eikenprocessierups

Klachten door de eikenprocessierups:

Hoe herken je het?

De bultjes van een eikenprocessierups zijn rood, soms met een blaasje erop, jeuken heel erg en kunnen ook pijn doen, vertelt Henk Jans. "En ze komen vaak met veel tegelijk, daardoor zie je dat het bijvoorbeeld geen muggenbulten zijn. Een ander verschil met muggenbulten is dat je bij muggen vaak ziet waar je gestoken bent, bij de haartjes van de eikenprocessierups zie je dat niet." Slechts een klein percentage heeft last van ogen of luchtwegen.

Wat gebeurt er in het lichaam als zo'n haartje op je terechtkomt?

"De haartjes komen met een soort weerhaakjes op je af", aldus Jans. "Met die weerhaakjes zetten de brandharen zich vast in de huid, waarbij ze breken en een eiwit afgeven. Dat is een lichaamsvreemd eiwit, dus het lichaam reageert daarop met antistoffen. Daardoor ontstaan bultjes, jeuk en roodheid, een soort kleine allergische reactie."

Hoe voorkom je dat je last krijgt?

Het efficiëntst, maar ook het meest rigoureus, is het mijden van gebieden waarin de rups leeft. "Dat gebeurt bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk, waar de dennenprocessierups leeft. Daar staan borden om te waarschuwen dat je een gebied niet in moet gaan of beschermingsmaatregelen moet treffen", vertelt Jans. "Ook door een lange broek en lang T-shirt aan te doen, verklein je de kans dat de haren van de rups op je huid vallen. Preventief insmeren, zoals bijvoorbeeld tegen muggen, kan bij de eikenprocessierups niet."

Wat als je in contact bent gekomen met haartjes?

Als de haartjes op je huid terecht zijn gekomen, kun je ze eerst met plakband proberen te verwijderen, adviseert Jans. Daarna is het verstandig om te spoelen of - afhankelijk van waar de irritatie zit - te douchen. Ook kun je een verzachtende crème smeren met Aloë vera, calendula, menthol of eucalyptus. Dat gaat de jeuk tegen. Krijg je een heftiger reactie, voel je je bijvoorbeeld niet lekker of krijg je koorts, dan is het aan te raden om naar de huisarts te gaan. Die kan dan bijvoorbeeld antihistamine geven.

Is er een haartje in je oog gevallen, dan is het advies om te spoelen zodra je klachten krijgt. Houden de klachten aan, dan is het verstandig om naar de huisarts te gaan. Die kan de brandharen dan verwijderen of je doorverwijzen naar de oogarts.