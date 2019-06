Failliete rijschoolhouder Zoetermeer zegt met de dood te worden bedreigd

"Woorden kunnen niet beschrijven hoe ik dit betreur", schrijft Aalbregt in een verklaring aan onder andere RTL Nieuws. Door het faillissement van zijn rijschool zijn zo'n 4000 leerlingen gedupeerd. 90 rijinstructeurs zijn volgens Hart van Nederland hun baan kwijt.

Van de aardbodem verdwenen

Verschillende leerlingen schrijven op een speciaal daarvoor in het leven geroepen Facebookpagina dat Aalbregt 'van de aardbodem is verdwenen' en er 'met ons geld vandoor is'. Volgens sommigen zou hij vertrokken zijn naar een tweede huis in Spanje.