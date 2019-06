Baby met herpesinfectie belandt in ziekenhuis door tekort aan medicijnen

Een drie maanden oude baby in Nijmegen is nachtenlang opgenomen geweest in een ziekenhuis, omdat een noodzakelijk flesje medicijnen nergens te krijgen was. Het jongetje had een flinke herpesinfectie opgelopen. Dit is zonder behandeling levensgevaarlijk bij pasgeboren baby’s: een hersenvliesontsteking kan het gevolg zijn.

Een belachelijke situatie, zegt dienstdoende apotheker Hanno Maliepaard uit Nijmegen. De ouders van het kindje meldden zich twee maanden geleden 's avonds bij hem aan de balie met een recept. Het gaat om een vloeibaar medicijn tegen herpes, speciaal voor baby’s. Het middel was niet op voorraad. Ook een belronde met andere apothekers en makers van geneesmiddelen leverde niets op. 'Limiet bereikt' Uit frustratie zette de apotheker begin mei onderstaand bericht op LinkedIn. Het werd honderden keren gedeeld. © Screenshot LinkedIn Laatste redmiddel De ouders moesten uren wachten en rond middernacht was er nog maar één oplossing: ziekenhuisopname. Hier werd een laatste redmiddel ingezet: een medicijn dat alleen via een infuus kan worden toegediend. "Voor ouders heeft dat grote impact", zegt apotheker Maliepaard. "Een pasgeboren baby die ineens in het ziekenhuis ligt en aan een infuus wordt geprikt." Normaal gesproken kun je gewoon met een flesje medicijnen naar huis. Medicijntekort oorzaak Een tekort aan medicijnen is volgens Maliepaard de oorzaak: "Als er geen tekorten zijn, dan heb je altijd wel ergens zo’n flesje staan." Het medicijn kon volgens de apotheker ook niet op bestelling bij gemaakt worden, omdat de grondstof op dat moment niet beschikbaar was in Nederland. Lees ook: Waarom zijn er enorme tekorten aan zoveel medicijnen? Ziekenhuisopname peperduur "Zo’n ziekenhuisopname kost het twintigvoudige van een flesje medicijnen", volgens de apotheker. Er zijn nu dus duizenden euro’s extra uitgegeven. "Wat levert een bezuiniging aan de voorkant dan op?", vraagt Maliepaard zich af. Hij wil dat Nederland zich hard maakt voor het terughalen van grondstofproducenten naar Europa. Nu zijn al die fabrieken in Azië gevestigd. Lees ook: Artsen en apothekers overtreden regels door medicijntekort Toevalstreffer Na drie dagen kon de baby door een toevalstreffer weer naar huis. Een collega-apotheker vond bij het leeghalen van een koelkast een flesje met het vloeibare medicijn. Bedoeld voor een andere patiënt, maar nooit opgehaald. De baby kon hiermee thuis verder behandeld worden. Het gaat inmiddels goed met hem. De ouders van deze baby steunen de publicatie van hun verhaal op RTL Nieuws. Ze willen wel anoniem blijven. Hun naam is bekend bij de redactie. Ziek door medicijnen Van medicijnen hoor je beter te worden. Maar er gaat in Nederland veel mis, van medicijntekorten tot neppillen. Onderzoeksjournalisten Maaike Kempes en Meike van Roosmalen stellen misstanden met medicijnen aan de kaak. Wil jij iets melden? Contact opnemen kan via onderzoek@rtl.nl.