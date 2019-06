Waarom zijn er enorme tekorten aan zoveel medicijnen?

4. Wat kan mijn apotheker voor mij doen als er een tekort is aan mijn medicijn?

Voor veel medicijnen is nog een alternatief beschikbaar, bijvoorbeeld van een andere fabrikant of in een andere dosering. Als jouw apotheker jouw medicijn niet meer op voorraad heeft, kan hij eerst kijken of het bij een andere apotheker of de farmaceutische groothandel nog wel te krijgen is.

Als dat allemaal niet lukt kan de apotheker soms het geneesmiddel in het buitenland kopen, als daar geen tekorten (meer) zijn. In sommige gevallen is het ook een optie dat een apotheker zelf het medicijn gaat namaken. Als ook dat niet meer lukt, dan krijg je dus 'nee' te horen bij de apotheek. Je gaat met lege handen naar huis.

5. Wat gaat de minister aan de medicijntekorten doen?

Minister Bruins van Medische Zorg kijkt op dit moment of het mogelijk is om apothekers en groothandels grotere voorraden van medicijnen aan te laten leggen. Op die manier moeten tekorten beter opgevangen kunnen worden.