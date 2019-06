Artsen en apothekers overtreden regels door medicijntekort

Ook apothekers overtreden regels

Meerdere apothekers vertellen dat ook zij noodgedwongen de regels overtreden. Zij willen allemaal anoniem blijven uit angst voor boetes of andere consequenties. Zo vertelt één apotheker aan RTL Nieuws dat hij al een hele tijd op zoek was naar een oplossing voor een patiënt die last had van een tekort aan een Parkinsonmedicijn.

"Ik vond het medicijn in de medicijnafvalton", vertelt de apotheker. Het ging om een doosje dat was teruggebracht door een andere patiënt en dat eigenlijk vernietigd moest worden. Uiteindelijk heeft hij het doosje toch aan zijn patiënt meegegeven, terwijl dat eigenlijk niet mag. "Ik vond het ook een risico om het medicijn niet aan mevrouw te verstrekken", zei hij.

Niet veilig

"Je weet niet 100 procent of het medicijn nog veilig en werkzaam is als het de apotheek uit is geweest", zegt Marcel Bouvy, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg. "Misschien heeft het op het dashboard van een auto gelegen in de brandende zon. Dat kan voor sommige geneesmiddelen echt een probleem zijn."

Bouvy vindt het zorgwekkend dat het zo ver gekomen is: "Ik vind het bewonderenswaardig dat mensen hun nek uitsteken voor hun patiënten. Je moet wat. Het zijn waarschijnlijk nog uitzonderingen, maar het is wel tekenend voor hoe nijpend de problemen met die medicijntekorten inmiddels zijn."