Recordvangst crystal meth in Rotterdam: wat doen die drugs in Nederland?

Aling heeft wel signalen dat het gebruik van crystal meth toeneemt. "Er wordt nog minder van gekocht en gebruikt dan van cocaïne, maar we zien het wel vaker voorkomen. We luiden niet de alarmklok, maar het is niet iets wat je moet willen."

Wat doen de drugs dan in Nederland?

In februari werd 400 kilo crystal meth gevonden in een loods in Wateringen, begin mei werd een drugslab opgerold op een boot bij Moerdijk, nu de ontdekking van een grote lading crystal meth in Rotterdam. Wat doen de drugs hier als er weinig markt voor is? "Nederland is voornamelijk een doorvoerland", zegt Aling. "Dat komt omdat we een goede infrastructuur hebben naar de rest van Europa en de wereld."