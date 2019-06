Vervalst duur kankermedicijn ontdekt bij Nederlandse groothandel

Waarschijnlijk meer doosjes

De inspectie heeft in Nederland geen andere vervalste Avastin gevonden, maar het is niet ondenkbaar dat meer valse medicijnen in omloop zijn. "Het is onwaarschijnlijk dat vervalsers maar enkele doosjes maken", zegt Bastiaan Venhuis van het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hij is expert op het gebied van vervalste geneesmiddelen.

Andere Europese landen zijn door de Nederlandse inspectie geïnformeerd. Of daar vervalste doosjes zijn gevonden is niet bekend.

Komt vaker voor

De inspectie geeft aan dat er ieder jaar een paar vervalste geneesmiddelen in het reguliere circuit worden ontdekt. Dat zijn medicijnen die in sommige gevallen zelfs in de apotheek en bij patiënten terecht zijn gekomen. Het gaat vooral om dure kankermedicijnen. De inspectie: "De aantallen zijn niet hoog, maar elk geval is er één te veel."