Van der Weijden na finish: 'Ik kan wel een paar uurtjes slaap gebruiken'

In bad en naar bed

Vorig jaar strandde Van der Weijden na 163 kilometer, op een paar kilometer van Dokkum, omdat hij ziek was geworden. Nu haalde hij de finish wel. "Ik voel me best wel een beetje moe, maar naar omstandigheden wel oké", zei hij tegen het AD. "Ik ben er beter aan toe dan vorig jaar."

Op het podium bleek dat hij toch wel wat spierpijn had, maar overheerste vooral de trots. Ook gaf hij een wijze raad: "Als je ooit ergens aan begint, en het lukt niet, begin er dan gerust nog een keertje aan."

Tegen de krant zei hij kort na de finish ook dat hij 'wel een paar uurtjes slaap kan gebruiken'. "Ik ga even in bad, en mezelf verzorgen en dan snel naar bed."

'Heel erg genoten'

"Het is gelukt", zei van der Weijden bij de NOS. Hij verbaasde zich tijdens het zwemmen over de massale steun die hij tijdens zijn zwemtocht kreeg. "We waren vanochtend in Dokkum, en ik dacht: wie komt er nou kijken? Het is tenslotte gewoon een werkdag. Maar het stond helemaal vol."

Hij kijkt met een voldaan gevoel terug op zijn avontuur. "Vorig jaar heb ik heel erg geleden, maar dit jaar heel erg genoten. Het duurde wel heel lang, maar het was ook wel heel bijzonder en mooi."