Minister wil opheldering KPN-top over landelijke 112-storing

Opheldering

De Tweede Kamer is geschrokken en wil onder meer weten waarom het noodsysteem, dat 112 bij storingen in de lucht moet houden, niet werkte. Ook PvdA-Kamerlid Attje Kuiken wil opheldering, liet ze eerder vandaag aan RTL Nieuws weten: "Blijkbaar is er nog steeds geen goede back up. Minister Grapperhaus moet ophelderen hoe dit kan. Na een grote storing zeven jaar geleden beloofde zijn voorganger Opstelten dat dit zou worden geregeld en het werkt nog steeds niet. Het is toch niet uit te leggen dat dit nog steeds niet is gebeurd? We hebben gezien hoe gruwelijk mis het kan gaan."