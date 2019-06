Blunder bij NL-Alert: alternatief nummer leidt naar tiplijn Telegraaf

Degene die namens NL-Alert de alternatieve telefoonnummers voor 112 verspreidde in een bericht, lijkt een pijnlijke fout te hebben gemaakt. Het 06-nummer waar mensen naar konden whatsappen in geval van nood, is het telefoonnummer van de tiplijn van de Telegraaf.

Dat melden meerdere mensen via Twitter: De Telegraaf bevestigt dit op hun site en roept mensen op 'NIET het nummer 06-13650952 te gebruiken in noodsituaties, ook niet via WhatsApp'. De krant staat in contact met de politie en zegt de belangrijkste berichten aan hen door te geven. Inmiddels heeft NL-Alert een nieuw bericht verzonden met een ander nummer: Lees ook: Landelijke storing KPN voorbij, noodnummer 112 weer bereikbaar