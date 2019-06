Geen signalen, niks, niemand zag de zelfmoord van Jorn (17) aankomen

In 2018 daalde het aantal zelfdodingen met bijna 5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Onder jongeren nam het aantal zelfdodingen af van 81 in 2017 naar 51 in 2018, ongeveer evenveel als in 2016 en de jaren daarvoor. Het ministerie van Volksgezondheid gaf 113 Zelfmoordpreventie opdracht onderzoek te doen naar het hoge aantal zelfmoorden in 2017. De uitkomsten van dat onderzoek worden later dit jaar verwacht.

Facebookgroep voor nabestaanden

Sinds de suïcide van haar zoon Jorn in 2015 houdt Angelique nieuws rond dit onderwerp nauwlettend in de gaten. Ze heeft de besloten Facebookgroep ouders van overleden kinderen door zelfdoding aangemaakt en heeft daardoor veel contact met andere ouders die iets soortgelijks hebben meegemaakt. "Veel van hen vertellen dat er geen goede hulp was voor hun kind."