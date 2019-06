Landelijke storing telefoonverkeer: 112 niet bereikbaar

Een woordvoerder van KPN zegt tegen RTL Nieuws: "We werken hard aan oplossing, maar hebben nog geen zicht op hoe lang de storing gaat duren."

De straat op

Inmiddels zijn alle dienstdoende agenten de straat opgestuurd, meldt de Landelijke Politie. "Momenteel zijn alle agenten in dienst de wijk in gestuurd. Spreek ze aan bij spoed of ga naar een politiebureau/brandweerkazerne bij u in de buurt. Bij medische spoed: gaat u naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis."