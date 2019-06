Van der Weijden ligt voor op schema, al 1,4 miljoen opgehaald

Olympiër Maarten van der Weijden (38) gaat nog altijd als een speer door het water. Inmiddels heeft de zwemmer al negen stempels binnen en ligt een uur voor op schema.

Hij startte zijn Elfstedenzwemtocht vrijdagmiddag in Leeuwarden. Vanuit alle hoeken wordt hij aangemoedigd.

Over de sluis met dochters

In Wier werd Van der Weijden door een hijskraan over een sluis getakeld. Hij kon ondertussen de handen van zijn dochters vasthouden. Het is de bedoeling dat hij morgenavond rond 19.00 uur in Leeuwarden aankomt.

Van der Weijden zwemt nu naar Dokkum, het stuk dat hij de 'Hel van het Noorden' noemt. Een 40 kilometer lang stuk, met weinig plaatsen en veel weilanden.