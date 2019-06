Supermarktmedewerkers rouwen om Fran (18): 'Ze zat gisteren nog achter kassa'

"Ze was gistermiddag nog aan het werk achter de kassa. En nu is ze er gewoon niet meer. Onwerkelijk en intens verdrietig", zegt de manager van de Jumbo in Stramproy.

Geschept op haar fiets

De 18-jarige Fran uit het Limburgse Ell werkte ruim twee jaar bij de supermarkt. Vanochtend hoorden haar collega's dat ze is overleden nadat ze vannacht was geschept door een auto. Ze was onderweg naar huis na een examenfeestje.

"Alle medewerkers heb ik één voor één op kantoor geroepen of gebeld om ze het verdrietige nieuws te vertellen", zegt de geëmotioneerde supermarktmanager.

"Veel meiden en jongens die niet hoefden te werken, zijn naar de supermarkt gekomen om bij elkaar steun te vinden. De club is zo hecht, ze vinden heel veel steun bij elkaar. Het is aandoenlijk en ontzettend verdrietig om te zien. Fran was zo'n vrolijke, leuke meid. Ze had zo veel vrienden."