Drie echte plaknachten: 'Temperaturen die we normaal overdag hebben'

Komende nacht

Ook komende nacht wordt het al opvallend warm met gemiddeld 18 graden. In Zeeland wordt het mogelijk niet onder de 20 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag wordt het gemiddeld zo'n 19 graden, met in het oosten zelfs minimumtemperaturen van 21 graden. "Het worden dus echte plaknachten."

Hoe het weer na woensdag wordt, is moeilijk te zeggen. De verschillen tussen het noorden en het zuiden worden waarschijnlijk heel groot, zegt Schambergen. "Ik zie in de verwachtingen voor donderdag temperaturen van maximaal 20 graden in het noorden, tot 36 graden in Limburg. Dat is 16 graden verschil, bizar veel voor ons kleine kikkerlandje."