Man uit Friesland in eikel gebeten door stalmuursluiper

De stalmuursluiper is familie van de bodemjachtspinnen en komt in ons land veel voor. Het diertje leeft vooral binnen. Deze spinnensoort maakt geen web, maar gaat zelf actief op jacht naar een prooi.

De man uit Friesland werd begin deze maand gebeten in zijn eikel door de spin, in de nacht van 4 op 5 juni. Dat meldt Nature Today.

Toeval

Volgens Nature Today is het de eerste gedocumenteerde melding van een beet. Deskundigen denken dat het toeval is dat de man is gebeten. Waarschijnlijk is de spin tijdens de jacht in de knel geraakt en heeft het dier uit paniek gebeten. Een beet is ongevaarlijk, maar kan wel pijnlijk zijn.

Het dier is opgestuurd naar EIS Kenniscentrum Insecten. Het bleek om een vrouwtje te gaan.