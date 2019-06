Ook ouderen hebben seks: 'Maar velen vinden dat schokkend'

Het gaat om de nieuwe campagne van Zeeman waarin twee ouderen zoenend in lingerie te zien zijn. De campagne roept veel reacties op, zo blijkt op sociale media. ''Vreselijk ziet het eruit'', zegt de een. Een ander: ''Zo mooi dit, en dit is een prachtig stel.'' Weer een ander: ''Deze komt wel even binnen.''

Buiten de boot vallen

Dat de Zeeman dit doet, is absoluut moedig en mogelijk zelfs taboedoorbrekend, vindt seksuoloog Peter Leusink. "In onze cultuur is seksualiteit weggezet als iets wat jonge, mooie mensen doen. Alle andere doelgroepen, zoals ouderen en mensen met een beperking, vallen buiten de boot."