Chihuahua op het werk: Roxy is kantoorhond voor een dag

Roxy trok vanochtend al veel bekijks op het kantoor in Vlissingen. "Collega's die je normaal niet vaak ziet, kwamen ook even langs. Dat is wel leuk aan deze dag. Het is ook goed voor de werkdruk én voor je gezondheid: we moeten straks namelijk echt even een rondje lopen buiten."

Plasje op kantoor

En hoe Roxy het zelf vindt? "Die vindt het volgens mij echt heel leuk. De andere honden genieten er ook van trouwens. Al heeft één hondje wel net een plasje gedaan op de vloer. Ach, dat kan gebeuren."