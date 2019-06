GroenLinks-wethouder Diemen had drugs bij zich, agenten doen aangifte

Nuijens is inmiddels weer op vrije voeten. Hij werd gisteren op het terras bij een horeacagelegenheid op het Waterlooplein aangehouden nadat hij een glas stuk had geslagen in de kroeg. "Op een gegeven moment ging hij helemaal door het lint. Hij begon te schreeuwen en schopte dingen omver. Ik moest de politie wel bellen", zei de ober gisteren tegen RTL Nieuws.

'Stopte iets in zijn neus'

"Ik had geen idee wie het was, behalve dat hij Jorrit heette", vervolgt de ober. "Hij zei dat-ie een jointje buiten wilde roken, maar hij stopte vervolgens wat in zijn neus. Daarna flipte hij helemaal. Ik heb hem nog een beetje water gegeven om hem te kalmeren. Maar dat lukte niet. Ik moest het wel aan de politie melden."