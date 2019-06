Maya's dochter en kleinkinderen gingen naar IS-kalifaat: 'Laat ze daar, het zijn tikkende tijdbommen'

Of Maya zichzelf iets kwalijk neemt? "In het begin wel, maar nu niet meer. Mandy is een volwassen vrouw, we hebben haar liefdevol opgevoed. Ze wist in 2015 heel goed wat IS deed en welke keuze ze maakte. Gruwelijke onthoofdingen, moorden, aanslagen: ze heeft daar bewust voor gekozen. In al die jaren is ze niet teruggekeerd en ze heeft bewust haar kinderen die ellende mee ingenomen. Ik geef niet alleen Yasser de schuld, ze hebben hier allebei voor gekozen. En ze moeten verantwoording op zich nemen wat ze hun kinderen en anderen hebben aangedaan."

Volgestopt met ideologie

Voor haar kleinkinderen ziet Maya het anders. "Natuurlijk, die hebben er niet voor gekozen. De oudste is nu 12 jaar. De jongste is twee."

Maar ook hen terughalen, kan veel risico's met zich meenemen, zegt Maya. "Ze zijn 24 uur per dag volgestopt met die ideologie. Ze hebben allerlei trauma's opgelopen. Als je die kinderen hiernaartoe haalt, worden ze gescheiden van hun moeder en komen ze in een tehuis of pleeggezin terecht. Hun moeder gaat naar een gevangenis. Ik denk dat het beter is dat IS'ers, en dus ook Mandy, daar berecht wordt en dat de kinderen ook daar blijven. Het blijven kinderen van terroristen. Je weet niet waar ze toe in staat zijn. Hoe vreselijk het ook is, dat die kinderen dat moeten meemaken."

Niet vergeten, niet vergeven

Of Maya denkt dat ze haar dochter en kleinkinderen ooit nog gaat zien? "Ik weet het niet. En als ik haar zie, zou ik al die onschuldige slachtoffers weer zien. Die vreselijke beelden van die aanslagen, die kan ik niet vergeten. Nooit."