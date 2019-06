Bliksemdrama Ossendrecht: studenten deden militaire oefeningen tijdens noodweer

De jongen was samen met dertien andere studenten van de mbo-opleiding Veiligheid en Vakmanschap in het bos in Ossendrecht toen de bliksem insloeg. Ze waren op dat moment nog bezig met militaire oefeningen, vertellen zijn vrienden. "Hij was ook niet aan het schuilen, hij zat op zijn knieën tegenover iemand anders en stond op het punt om iemand te schminken voor camouflage."

'Militaire vrachtwagen was onderweg'

De groep was zich niet bewust van het gevaar vanuit de lucht. Kolonel Ben Kamstra van vliegbasis Woensdrecht bevestigt dat de oefeningen nog aan de gang waren. "Dat komt omdat de militaire vrachtwagen die onderweg was om hen op te halen, er nog niet was. Het is protocol om in de tussentijd door te gaan met de oefeningen. Een evacuatie was al wel in volle gang."