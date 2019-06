Jongeren hebben steeds vaker 'smartphoneschedel'

Volgens de onderzoekers is bij schedels van jongeren steeds vaker een uitstekend botje te zien. De onderzoekers onderzochten jarenlang de schedels van 220 jongeren tussen de 18 en 30 jaar.

De vergroeiing op die plek is in de meeste gevallen enkele millimeters. Bij sommigen was het stukje uitstekend bot een paar centimeter lang, schrijft de BBC.

Hoorntjes

Volgens onderzoeker David Shahar is de oorzaak van het uitsteeksel ons smartphonegebruik. Hoe dat zit? Ons lichaam is niet gemaakt om naar beneden te kijken, maar door het veelvuldig gebruik van de smartphone worden de spieren in de nek steeds vaker gebruikt.

Het lichaam anticipeert hierop door extra botvorming in het gebied dat zwaarder belast wordt. "Je zou kunnen zeggen dat het lijkt op een vogelbek, een haakje of een hoorn", zegt Shahar. "Het is een lichamelijke reactie op ons alledaagse gedrag."