Inspectie onderzoekt ongeluk waarbij aspirant-militair geraakt werd door bliksem

De Inspectie Veiligheid Defensie begint een onderzoek naar het ongeluk in Ossendrecht waarbij gisteren 14 aspirant-militairen gewond raakten nadat de bliksem was ingeslagen in een boom. De leerlingen waren tijdens het noodweer bezig met een militaire oefening.

De inspectie gaat onderzoeken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en zullen daar een reconstructie van maken. De resultaten daarvan zullen worden doorgestuurd naar minister Ank Bijleveld van Defensie. Jongen gereanimeerd Eén aspirant-militair raakte zwaargewond. Gisteren werd al duidelijk dat hij bij een boom zat, toen hij geraakt werd door de bliksem. Hij moest direct worden gereanimeerd, de andere leerlingen raakten lichtgewond. Lees ook 14 aspirant-militairen gewond na blikseminslag in Ossendrecht De jongen ligt op dit moment in het ziekenhuis van Antwerpen, waar hij in slaap wordt gehouden. Speciale bijeenkomst De jongeren studeren aan het ROC Zadkine in Rotterdam en lopen stage bij Defensie. Morgen wordt een besloten bijeenkomst georganiseerd op de school om vragen van ouders en leerlingen te beantwoorden. Lees ook: Aspirant-militair zat tegen boom toen hij werd geraakt door bliksem: gereanimeerd en naar ziekenhuis