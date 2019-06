Hugo de Jonge: 'Praat over het einde van je leven'

Dat zegt De Jonge in een interview in Trouw. "Het gesprek over de laatste levensfase is moeilijk. Het lijkt niet te passen in onze instagramsamenleving. Maar het is ontzettend belangrijk dat we de dood de plek geven die hij verdient, als volwaardig onderdeel van het leven."

Nieuwe site

Daarom lanceert De Jonge vandaag een nieuwe site waarop informatie over palliatieve zorg, hospices, pijnbestrijding en hoe je een testament opstelt, is te vinden.