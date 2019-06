Twee keer winst, maar waarom juicht niet iedereen mee met de vrouwen?

Want naar mate de sport populairder en lichamelijker wordt, neemt de zweem van negativiteit eromheen toe, stelt de historicus. "Boksen, bodybuilding, maar ook atletiek bijvoorbeeld. Als je als vrouw zo'n sport beoefent, word je door sommigen neergezet als manwijf. Vrouwen die niet meer vrouwelijk zijn, maar waarvoor je een straatje omloopt."

Het vrouwenvoetbal past daar ook tussen, vindt zij. "Het voetbal is door de jaren heen een mannenwereld geworden. Vrouwen zijn de nieuwkomers in deze sport. En doordat die fysiek is, wijkt het af van het normale man-vrouwverhouding. Dat speelt niet alleen bij het publiek, maar ook bij sportjournalisten. Die zijn heel lang heel zuur geweest over het vrouwenvoetbal." Die beeldvorming veranderen, kost tijd en aandacht, meent Derks.

Ontwikkeling in sport

Zo wijst ze op de ontwikkeling die het hardlopen voor vrouwen heeft doorgemaakt. In 1928 mochten vrouwen op dat onderdeel voor het eerst meedoen aan de Olympische Spelen die in Amsterdam werden gehouden. De 800 meter was de langste afstand. Enkele vrouwen spanden zich zo enorm in dat ze op de grond vielen toen ze finish bereikten. Dat was niet fris om te zien, vonden invloedrijke mensen. Gevolg: alle lange afstanden werden voor 32 jaar in de ijskast gestopt.