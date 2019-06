'Uitbreiding HPV-vaccinatie kan jaarlijks honderden levens redden'

Zijn er bijwerkingen?

Het RIVM, dat het rijksvaccinatieprogramma uitvoert, krijgt veel vragen over het HPV-virus, het vaccin en de mogelijke bijwerkingen. Dit staat er op de site van het RIVM te lezen:

Zijn er bijwerkingen? Vaccins kunnen altijd bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen worden goed in de gaten gehouden, om te zorgen voor een veilig vaccinatieprogramma. Na de inenting tegen het HPV-virus kun je pijn rond de prikplek en spierpijn in je bovenarm krijgen. Dat kan soms een week duren. Ook kun je last krijgen van pijn, jeuk een rode huid of een verdikking op de prikplek. Sommige meisjes krijgen buikpijn, misselijkheid, moeheid, hoofdpijn of koorts. De meeste klachten zijn mild en gaan vanzelf weg. Er zijn nooit ernstige, blijvende klachten gemeld die zijn veroorzaakt door het vaccin.

Wat is bekend over de bijwerkingen op lange termijn? Bijna 10 jaar geleden zijn veel jonge vrouwen voor het eerst ingeënt met het HPV-vaccin. Hun gezondheid wordt al die jaren in de gaten gehouden. Zij hebben geen klachten die door het vaccin veroorzaakt zijn. Het is niet te verwachten dat op lange termijn bijwerkingen zijn van het HPV-vaccin.

Kun je door de prik overlijden of onvruchtbaar worden? Als je op internet zoekt kom je informatie tegen van mensen die zeggen dat je door de prik kunt overlijden of onvruchtbaar kan worden. Het vaccin bevat geen stoffen die invloed hebben op je voortplantingsorganen en kunnen dus geen onvruchtbaarheid veroorzaken. Er is ook nog nooit iemand overleden aan een HPV-vaccinatie.

Kan het vaccin, net als bij het medicijn DES diëthylstilbestrol is een kunstmatig vrouwelijk hormoon , voor gehandicapte kinderen zorgen? Nee. DES was een medicijn om vroegtijdige bevalling te voorkomen en werd tijdens de zwangerschap gegeven. Het HPV-vaccin mag niet worden gegeven tijdens de zwangerschap. Bovendien zijn er sinds de jaren 60 (toen DES gebruikt werd) veel strengere regels voordat medicijnen en vaccins gebruikt mogen worden.

Bron: RIVM