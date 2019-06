Aspirant-militair zat tegen boom toen hij werd geraakt door bliksem: gereanimeerd en naar ziekenhuis

De aspirant-militair die vanochtend zwaargewond raakte op het militaire oefenterrein in Ossendrecht, zat met zijn rug tegen een boom toen hij werd geraakt door de bliksem. Hij werd direct gereanimeerd en ligt op dit moment in stabiele toestand in het ziekenhuis van Antwerpen.

De 18-jarige jongen is student aan het ROC Zadkine in Rotterdam en loopt stage bij Defensie. "Hij wordt op dit moment behandeld in het ziekenhuis aan longschade en brandwonden", laat een woordvoerder van het ROC aan RTL Nieuws weten. Lees ook 14 aspirant-militairen gewond na blikseminslag in Ossendrecht De jongen was samen met zijn medeleerlingen in Ossendrecht bezig met een militaire oefening in het veld, toen plotseling noodweer uitbrak. "De boom werd geraakt door de bliksem." Bijeenkomst voor ouders en betrokkenen Dertien andere leerlingen raakten lichtgewond en werden naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. "Er wordt op dit moment een bijeenkomst voor klasgenoten, ouders en betrokkenen voorbereid."