MH17-nabestaanden: 'Ik had gehoopt op een vergissing, maar het is moord op 298 mensen'

Raakt me diep

Zijn jongere broer Erik, diens vrouw Tina en neef Zeger kwamen in Oekraïne om het leven. "Ik heb ook dingen gehoord die ik niet wilde horen. Zo is er nu onomstotelijk bewijs dat er bewust is geschoten. Of ze het nu op dit vliegtuig of op een ander vliegtuig hadden gemunt, er ligt bewijs dat er bewust is geschoten. Ik had nog hoop in een vergissing. Maar het is dus bewust gebeurd. De betrokkenheid van de Russen staat voorop. Er ligt een aanklacht: moord. Dat raakt me allemaal diep."

Wat dit allemaal doet met de verwerking van Robberts verdriet? "Ik werd weer teruggezet in de tijd. In die vreselijk periode. Het heeft me allemaal diep geraakt."

Of er ooit iemand in het beklaagdenbankje komt? "Ik houd de stille hoop."