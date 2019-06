Testkoppels gezocht voor seks-lab in Maastricht

Tampon en elastiekje

Deelname aan het onderzoek is, zo benadrukt Dewitte, 'gericht op privacy'. "Koppels die binnenkomen, brengen we naar de woonkamer en geven we uitleg over het onderzoek."

Om de genitale opwinding bij de mannen te meten, wordt een soort elastiek voor om de penis gebruikt. Vrouwen krijgen een soort tampon die ze zelf moeten inbrengen. "We leggen de deelnemers uit hoe ze die meetinstrumenten moeten aan- en inbrengen, en daarna doen we de deur dicht en laten we ze alleen. Er is geen raam in de ruimte en ook geen doorkijkspiegel of wat dan ook. We hebben dus geen zicht op wat er precies in de ruimte gebeurt."