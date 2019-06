14 aspirant-militairen gewond na blikseminslag in Ossendrecht

Veertien aspirant-militairen zijn vanochtend gewond geraakt nadat de bliksem was ingeslagen. Het ongeluk gebeurde op de militaire basis in Ossendrecht. Eén leerling van 18 jaar is zwaargewond geraakt.

Het gaat om leerlingen die de opleiding Veiligheid & Vakmanschap volgen aan het ROC. Daarbij wordt een mbo-opleiding gecombineerd met praktijkweken bij de Marine, Landmacht en Luchtmacht. De leerlingen waren bezig met een militaire oefening in het veld. Lees ook Aspirant-militair zat tegen boom toen hij werd geraakt door bliksem: gereanimeerd en naar ziekenhuis Traumahelikopter Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. De zwaargewonde leerling is met de helikopter naar een ziekenhuis in Antwerpen gebracht. De andere slachtoffers zijn ter controle naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.