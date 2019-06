Rick verkozen tot minister van Gehandicaptenzaken: 'Kansen moet je pakken'

Glas halfvol

Rick lijdt aan osteogenis imperfecta, een erfelijke bindweefselaandoening waardoor hij in een rolstoel zit. Hij werkt als projectmanager bij een salarisverwerkingsbureau en is bovendien raadslid in de gemeente Hardenberg. "Of dat geholpen heeft bij het winnen van de verkiezing weet ik niet, maar ik weet wel hoe de hazen lopen in de politiek, en dat is wel handig als ik straks aan de slag ga."

Rick omschrijft zichzelf als een 'positief persoon'. "Ik ben opgevoed met het idee dat je zelf je kansen moet pakken. Als iets niet meteen lukt, moet je kijken hoe het wél kan. Het glas was bij ons thuis altijd halfvol."

Rick wil dat het imago van mensen met een beperking wordt verbeterd. "Ik ben zelf klein van stuk en zit in een rolstoel, dat zorgt soms voor starende blikken. Ik denk dat als mensen met een beperking vaker naar buiten gaan, meedoen, gaan sporten, het normaler wordt en mensen misschien minder gaan staren."