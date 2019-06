Treinverkeer bij Arnhem uren vertraagd door fiets in bovenleiding

De fiets hing volgens Omroep Gelderland in een bovenleiding tussen Zevenaar en Babberich, in de buurt van een viaduct. Mogelijk is de fiets dan ook van het viaduct op de bovenleiding gegooid.

'Belachelijke vorm van vandalisme'

Inmiddels is de fiets weggehaald en komt het treinverkeer weer langzaam op gang, meldt een woordvoerder van ProRail via Twitter. Hij noemt het een 'belachelijke vorm van vandalisme'.