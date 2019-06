Hans wil Gay Pride in Georgië: 'Dit kan een slagveld worden'

Zijn koffer is nog niet gepakt, maar Hans Verhoeven (55) uit Amsterdam is er klaar voor. Al weken is hij in aan het bemiddelen met de lokale autoriteiten in Tbilisi, om er voor te zorgen dat er ook daar, net als in Amsterdam, een zogeheten Pridewalk georganiseerd kan worden.

Regenboogvlaggen

Hans zet zich al jaren in om ook buiten Nederland te zorgen voor meer zichtbaarheid van LHBT-ers in de samenleving. "Als je onzichtbaar bent, verandert er niets. Daarom moeten we de straat op. Met regenboogvlaggen en spandoeken, ook op plekken waar dat lastig is. Juist daar. Wij hebben net zoveel recht op een plekje onder de zon als anderen."

Daarom hielp Hans in 2016 bij de organisatie van een Pride in Kiev. In 2017 deed hij hetzelfde in Belgrado en vorig jaar was hij in Pristina, de hoofdstad van Albanië. "In al deze landen stond de overheid niet te springen om een Pride te organiseren, of het zelfs maar te faciliteren. Dan gaven ze bijvoorbeeld wel toestemming, maar werd het evenement verbannen naar een plek ver buiten de stad, waar niemand ons zou zien."

Buitenlandse druk

Na veel druk vanuit het buitenland gingen die landen uiteindelijk overstag, en gaven toestemming voor het organiseren van een Pride op een prominentere plek. Ook zorgden ze voor beveiliging van de deelnemers. "In Kiev waren er zo'n 6000 agenten en militairen op de been om een groepje van 150 mensen te beschermen."