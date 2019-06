Minister Slob over uitstel uitslag Calvijn College: 'Heel erg triest voor de leerlingen'

Aanvankelijk zouden de leerlingen afgelopen woensdag hun examenuitslag krijgen. Dat lukte niet door een fout, waardoor het vrijdag werd. Die dag maakten de school en de Onderwijsinspectie bekend dat de uitslag ná het weekend zou komen.

Vandaag werd duidelijk dat de leerlingen nog een dag moeten wachten op hun uitslag. Dit tot grote woede van de leerlingen en hun ouders. Een moeder wiens zoon op het Amsterdam Calvijn College zit, is woest. "Er komt stoom uit mijn oren", zei de vrouw vanmiddag tegen RTL Nieuws.

Onrijpe zaken naar buiten

Slob zei vrijdag te verwacht dat de leerlingen van het Calvijn College vandaag de uitslag te horen krijgen. Maar vandaag is het weer een dag uitgesteld. "Nu blijkt dat er toch nog meer tijd voor nodig is. Dat zullen we moeten accepteren want we hebben er niets aan als er onrijpe zaken naar buiten komen, die later dan mogelijkerwijs dan toch weer anders blijken te zijn", zegt minister Slob daar vandaag over. "Zorgvuldigheid staat voorop."

Of het om hetzelfde probleem gaat als bij het vmbo in Maastricht, wil Slob niet zeggen. "Ik snap dat er nu parallellen worden getrokken met vorig jaar. Maar ik denk dat het goed is dat de school en de inspectie nu hun werk kunnen doen en we moeten de uitkomsten daarvan afwachten."