Onterecht gezakt voor eindexamen: 'Het gaat vaker mis'

Ook gezakt

De nu 30-jarige Ellen Timmerhuis maakte een soortgelijk verhaal als Declan mee. Ellen kreeg destijds te horen dat ze definitief was gezakt op 0,1 punt voor haar vwo. "Ik had me er in eerste instantie bij neergelegd dat ik definitief was gezakt, totdat iemand die hetzelfde had mee gemaakt me adviseerde het bewuste examen toch nog even in te zien."

Dat deed ze. Bij vraag 1 ging het al mis, vertelt ze. "Iets was onterecht fout gerekend, precies genoeg voor die 0.1 punt." De schoolleiding en een onafhankelijke commissie moesten er nog naar kijken. "Ik heb dagenlang in spanning gezeten, maar uiteindelijk kreeg ik gelijk en mocht ik toch nog een her doen voor een ander vak."

Ze slaagde. "Ik zie nog die gezichten van mensen op de diploma-avond. Iedereen dacht dat ik gezakt was. Van definitief gezakt naar geslaagd, het is bizar wat 0,10 kan doen."