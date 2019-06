Gestalkt, vernederd en vermoord: Hümeyra deed vier keer aangifte, maar ex ging door

In dezelfde aangifte vertelt Hümeyra ook aan de politie dat Bekir een foto heeft gestuurd naar haar nichtje. Hierop is hij te zien met pistolen in zijn handen. Ze vertelt aan de agent: "Ik voel me bedreigd, mijn vader brengt me naar school en haalt me ook weer op. Ik kan me niet concentreren op school, ik zit in mijn examenjaar."

De politie vraagt haar op 18 december weer terug te komen, maar het is te laat. Vlak voor haar vijfde bezoek aan het politiebureau in Rotterdam is Hümeyra vermoord.