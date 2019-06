Stress door wachtlijst kinderopvang: 'Ik zit echt op hete kolen'

"Aan de bso had ik in eerste instantie niet gedacht", vertelt Linda. "Maar toen ik haar vier maanden voordat ze zou starten wilde aanmelden bij de bso naast haar basisschool, kreeg ik te horen dat er geen plek meer was."

Op de wachtlijst dus, en zoeken naar een andere opvang. "Ik heb iedere kinderopvang en gastouder in Soest zo ongeveer wel gebeld, geloof ik." Uiteindelijk vond ze een bso, maar wel helemaal aan de andere kant van Soest. "Geen ramp natuurlijk, maar wel onhandig."

Broertje

Na een jaar kwam er toch een plekje vrij op de opvang naast de basisschool. "Dat was mooi nieuws, maar inmiddels was mijn zoontje van twee ook oud genoeg om naar de opvang te gaan, en kregen we hetzelfde probleem. Ik heb hem op elke bso in de buurt op de wachtlijst geplaatst, en uiteindelijk was er plek voor hem, wederom helemaal aan de andere kant van Soest."

En dus rijden Linda en haar man na werk van hot naar her om hun kinderen op te halen. "Uiteindelijk komt er vast wel een plekje vrij op de bso waar ook mijn dochter zit, maar tot die tijd is het wel onhandig."